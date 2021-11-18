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Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для мигрантов в Германию

Lenta.ru
13 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель заявил, что Европейский союз (ЕС) должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в так называемом стихийном лагере. Детали разговора двух лидеров раскрыла пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

По ее словам, Меркель, согласно договоренностям, должна была бы вести переговоры с ЕС, в том числе по вопросу гуманитарного коридора. В обмен на это белорусский лидер пообещал содействовать возращению всех остальных мигрантов на родину, добавила Эйсмонт. Она подчеркнула, что сейчас на территории Белоруссии всего находится семь тысяч беженцев.

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Пресс-секретарь Лукашенко указала, что Белоруссия уже начала выполнять свои обещания, и 18 ноября из Минска в Багдад вылетели 374 человека. Остальные нелегалы, отметила Эйсмонт, продолжают дожидаться отправления в страны ЕС и категорически отказываются возвращаться в Ирак, но Минск будет над этим работать. Что же касается ЕС, то с их стороны никакие обещания пока выполнены не были.

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