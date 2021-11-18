Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с врио канцлера Германии Ангелой Меркель заявил, что Европейский союз (ЕС) должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в так называемом стихийном лагере. Детали разговора двух лидеров раскрыла пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

По ее словам, Меркель, согласно договоренностям, должна была бы вести переговоры с ЕС, в том числе по вопросу гуманитарного коридора. В обмен на это белорусский лидер пообещал содействовать возращению всех остальных мигрантов на родину, добавила Эйсмонт. Она подчеркнула, что сейчас на территории Белоруссии всего находится семь тысяч беженцев.