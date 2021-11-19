Страшнее ковида: миру предрекли новую пандемию гриппа

Грипп – патоген, который, с большой вероятностью, вызовет следующую пандемию. Человечеству следует извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19, чтобы подготовиться к волне заболеваемости, гласит доклад Национальной медицинской академии (NAM) США.

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По мнению ученых, масштаб новой пандемии может быть сравним с пандемией испанского гриппа в 1918-1919 годах. Она нанесет больший ущерб, чем коронавирус – количество жертв по всему миру может достигнуть 33 миллионов человек. Риск возникновения пандемического гриппа повышается в современном мире из-за «изменения глобальных и региональных условий, которые влияют на людей, животных и характер их контактов».

Главный угрозой при распространении вируса является нехватка вакцин нового поколения. Особенно остро проблема стоит в странах третьего мира. Ученые призвали уже сейчас заняться разработкой препаратов, способных в будущем спасти жизни людей.

Ежегодно в мире регистрируется от 3 до 5 миллионов случаев заболевания гриппом и до 650 000 смертей. При появлении агрессивного штамма гриппа этот показатель может вырасти в несколько раз.

«Сезонный грипп и следующая пандемия гриппа могут возникнуть в любое время. Мы должны быть к ним готовы», – подчеркнули авторы.

Крайне важно инвестировать средства в науку и укреплять системы здравоохранения, чтобы защитить людей от последствий пандемии. Кроме того, странам нужно быть готовыми к глобальному сотрудничеству для борьбы с распространением вируса.