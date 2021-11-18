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Журналисты США признали Украину опаснее Афганистана

Елена Прошина
57 минут назад

Американские журналисты назвали Украину "самой опасной в мире проблемой". О том, что страна может представлять опасность большую, чем Афганистан, сообщили корреспонденты журнала The Nation.

Журналисты США признали Украину опаснее Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы издания считают, что ни в коем случае нельзя упускать из вида происходящее в этой стране. По их мнению, развитие ситуации на Украине может привести к тяжёлому кризису.

Кроме того, они отметили, что в настоящее время внимание мировой общественности сосредоточено на происходящем в Афганистане. Крах политической элиты страны поставил в тупик власти США.

Тем не менее, согласно выводам публикации, большой ошибкой будет не обращать внимания на очаг напряжения в другой точке планеты. Журналисты считают, что напряженная ситуация на Украине в будущем может быть опаснее, чем происходящее в Афганистане.

В то же время обозреватели издания вновь обвинили Россию в том, что она якобы оказывает содействие сопротивлению в Донбассе. Такие обвинения раздаются с начала конфликта, однако никаких доказательств представлено до сих пор не было.

"Только самые безумные американские политики и комментаторы хотят воевать с Россией на Украине. Но, как показал начальный период Первой мировой войны, руководители, не собирающиеся вступать в войну, порой попадают в такую ситуацию, когда уже не могут остановиться и повернуть все вспять", - предупредили корреспонденты издания.

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