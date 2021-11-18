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Зеленский ввел санкции против 23 россиян

Lenta.ruиещё 1
19 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский ввел санкции против россиян
Фото: ReutersReuters

Контроль за исполнением решения Зеленский возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ вступил в силу в день опубликования.

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Всего в документе указаны 28 человек — граждане России и Украины, сотрудники российских спецслужб. Санкции предусматривают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Пакет санкций против сотрудников российских спецслужб был принят СНБО 20 августа. В ведомстве заявили, что указанные в документе лица занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.

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