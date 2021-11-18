Зеленский ввел санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 23 граждан России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Контроль за исполнением решения Зеленский возложил на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ вступил в силу в день опубликования.

Всего в документе указаны 28 человек — граждане России и Украины, сотрудники российских спецслужб. Санкции предусматривают в том числе блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.