Польша связала миграционный кризис с грядущими атаками РФ против Киева

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе создан с целью отвлечь внимание от новых «атак», которые Россия якобы готовит в отношении Украины. Об этом политик заявил в беседе с Bild.

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Моравецкий отметил, что властям стран ЕС не стоит исключать никаких вариантов развития событий.

«Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит на Украине», — заявил премьер Польши.

Отдельно Моравецкий выразил надежду, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.

Напомним, что ранее польский премьер-министр назвал происходящее а белорусско-польской границе новым типом войны.

Сама ситуация обострилась 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.