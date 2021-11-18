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Украина впервые закупила огурцы у России

Lenta.ru
31 минуту назад

Украина впервые начала импортировать свежие огурцы из России, пишет портал EastFruit со ссылкой на источники.

Украина впервые закупила огурцы у России
Фото: ShutterstockShutterstock

Российский огурец оказывается конкурентным по цене, несмотря на десятипроцентную импортную пошлину, отметил собеседники издания. По словам экспертов, это резонансное событие, до сих пор Россия считалась одним из основных рынков сбыта украинских тепличных огурцов.

За восемь месяцев этого года Киев закупил рекордный объем свежих огурцов — 12,1 тысячи тонн. Главными поставщиками стали Белоруссия и Турция. Экспорт из Украины составил 4000 тонн, он вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Предложение огурца украинского производства на рынке ограничено, только несколько комбинатов ведут отгрузки, отметил руководитель международных проектов Fruit-Inform Евгений Кузин.

Килограмм украинских огурцов стоит около 38-45 гривен (104-123 рубля). На этом фоне резко вырос импорт этого овоща из Турции, они дешевле на пять-десять гривен за килограмм. Огурцы из России поступают на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов (по 60-80 рублей за килограмм), подчеркнул Кузин. Польша также наращивает импорт российских огурцов.

Ранее сообщалось, что Украина впервые за 30 лет импортировала яйца из Белоруссии, потому что стране перестало хватать собственных объемов производства.

В мире,Евгений Кузин,
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