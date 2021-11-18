Мигранты с польской границы решили вернуться домой

Мигранты из Ирака, застрявшие на белорусско-польской границе, решили вернуться домой. Как сообщает Telegram-канал «Спутник Беларусь», 432 человека подали заявку на вывозной рейс из Минска в Багдад, который совершит авиакомпания Iraqi Airways.

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Консул Ирака в РФ Маджид аль-Килани поблагодарил белорусские власти за помощь и отметил, что все возвращаются по своему желанию, никого не заставляют лететь домой. Сейчас регистрацию на самолет прошли 366 человек, при том, что сам самолет вмещает 430 пассажиров. Сотрудники консульства консультируют ещё 50 мигрантов, которые намерены вернуться на родину.

Дальнейшие эвакуационные рейсы консульство Ирака будет организовывать по мере поступления заявок.

При этом в лагере у КПП «Брузги» все еще остаются люди, а часть мигрантов движется в сторону логистического центра в Гродно. Уже пришедшие туда беженцы постепенно обживаются — под их нужды отдали оба этажа здания.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники.

16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.