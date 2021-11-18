Обзор иноСМИ: жестокость Польши и самая опасная проблема мира

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«Украина: самая опасная проблема в мире»

Британский политолог, историк, профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен назвал Украину «самой опасной проблемой мира» из-за угрозы военного конфликта между Киевом и Москвой. В своем материале для The Nation он https://www.thenation.com/article/world/ukraine-donbas-russia-conflict/ заявил, что поражение США в Афганистане может заставить Россию (и Китай) действовать более безрассудно, точно так же, как поражение Америки во Вьетнаме придало смелости амбициям СССР в Африке и Центральной Америке.

По мнению политолога, последствия прямого столкновения США и РФ на Украине были бы катастрофическими. Полномасштабная война с применением обычных вооружений могла бы с высокой вероятностью перерасти в ядерный конфликт и «уничтожение большей части человечества». Даже «ограниченная война» вызовет разрушительный экономический кризис, потребует отправки огромных сил США в Европу и уничтожит в обозримом будущем любые шансы на серьезную борьбу с изменением климата, предупредил Ливен. Он считает, что решением проблемы могло бы стать выполнение минских договоренностей, включая демилитаризацию, восстановление суверенитета Украины и полную автономию Донбасса в контексте децентрализации власти на Украине.

«Путин чувствует слабость Запада и набирает силу в Европе»

Автор американского журнала National Review Дэниел Кочис отмечает, что президент России Владимир Путин «всегда умел увидеть возможности». Сейчас, по мнению Кочиса, российский президент наблюдает за Западом и, «кажется, чувствует его слабость».

«Прискорбные политические промахи» администрации Джо Байдена - завершение строительства «Северного потока-2», хаотичный вывод войск из Афганистана, неспособность отреагировать на систематические нападения на американских дипломатов и сотрудников разведки - «послали громкие и четкие сигналы о политике примирения Москве». По мнению Кочиса, Путин хорошо «чувствует момент», и, «когда температура падает, поддает жару через серию одновременных кризисов», разделяющих, оказывающих давление и ослабляющих Европу. Автор статьи считает, что Россия связана с миграционным кризисом, дестабилизирующим Латвию, Литву и Польшу. Также страна использует «энергетическую войну», чтобы заставить Европу быстро сертифицировать «Северный поток-2», заявил он.

Разочарованные мигранты заявили о жестокости Польши

Корреспондент финского телеканала Yle Эркка Микконен посетил пограничный переход Брузги, где мигранты начали бросать камни и палки в сторону польских силовиков. Солдаты, охранявшие польскую границу, ответили водометами.

Мигранты, опрошенные Микконеном, рассказали о своем разочаровании: они не ожидали, что действия поляков окажутся настолько жесткими. Одна из них, мать двоих детей, рассказала о постоянном страхе: «Я боюсь здесь спать. Они применяют газ, хотя тут есть дети. Мои дети боятся». Корреспондент отмечает, что у мигрантов сложилось впечатление, что они наконец-то смогут перебраться с пункта пропуска на польскую сторону границы. Когда этого не произошло, негодование переросло в бунт.

Медики заявили о критическом состоянии Саакашвили

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после 48 дней голодовки развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалемия (снижение концентрации калия в крови) и талассемия (дефект синтеза гемоглобина). Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на врачей, осмотревших политика.

По итогам осмотра Саакашвили независимые врачи заявили о его критическом состоянии и призвали срочно перевести его в частную клинику. Они отметили, что политик должен лечиться в многопрофильном госпитале, а не в тюремной больнице. При этом врачи подчеркнули, что реанимация политику пока не требуется.

Болтон предложил отправить Лукашенко на «виллу на Ривьере»

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорит, что в Вашингтоне должны подумать о том, чтобы отстранить Александра Лукашенко от власти и в обмен на отставку отправить его на «красивую виллу на Ривьере». Об этом сообщает CNBC.