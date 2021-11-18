Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что его страна является защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.

"Ситуация [на границе с Белоруссией] в настоящее время стабильная, но она становится все более опасной. Белоруссия использует мигрантов в качестве оружия", - заявил Моравецкий.

При этом он добавил, что конечными пунктами назначения мигрантов являются Германия, Франция и Нидерланды.

"Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе", - констатировал польский премьер.

Вместе с тем он предупредил, что в случае, если Польша не будет способна защитить свои границы, то сотни миллионов беженцев из Африки или стран Ближнего Востока попытаются попасть в Европу и особенно в Германию.

"В ФРГ проживает более 80 млн человек - вы бы позволили приехать еще 50 млн? Я думаю, что люди в Германии были бы недовольны этим, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Они хотят сохранить свою культуру", - подчеркнул Моравецкий.

Таким образом, по его словам, необходимо использовать любые средства защиты от нелегалов.

"Будь то стена, забор или электронные системы, которые немедленно сообщают о любом вторжении", - продолжил Моравецкий.

Кроме того, он сообщил о появлении в скором времени специального информационного центра для журналистов на границе с Белоруссией, благодаря которому представители СМИ смогут получать достоверные сведения о происходящем.

В то же время глава польского правительства подверг критике миграционную политику и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году.

"Я думаю, что политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой. Это поставило под угрозу суверенитет многих европейских государств и создало искусственный мультикультурализм. Это была опасная политика для Европы и для всего мира", - заключил премьер-министр Польши.

Мигранты на белорусской стороне границы продолжают пытаться нелегально проникнуть в Польшу большими группами. Об этом Минобороны Польши сообщило в четверг в Twitter.

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - информировало ведомство.

По утверждению ведомства, белорусские службы сначала провели разведку.

"Скорее всего, они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов забросать камнями польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров далее", - указано в размещенном сообщении.

Польская полиция также сообщила о попытке форсировать границу на ее разных участках, в том числе в местности Половце.

"На полицейских напали двое мужчин в форме, которые стояли на белорусской стороне и забрасывали камнями сотрудников, - информировал пресс-секретарь Подляской полиции Томаш Крупа. - Один из полицейских получил удар камнем в ногу. К счастью, он не пострадал".

"За минувшие сутки, 17 ноября, на границе была зафиксирована 501 попытка нелегального пересечения этого участка. Сотрудники погранохраны выдали 31 решение о необходимости покинуть территорию Польши. Было несколько попыток силового пересечения границы большими группами иностранцев. Одна из них насчитывала около 500 человек", - информировала пограничная охрана Польши.

Ситуация на границе

Во вторник большая группа мигрантов на погранпереходе "Кузница - Брузги" на протяжении более двух часов бросала камни и другие предметы в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы. В результате инцидента с польской стороны границы пострадали 12 человек, в том числе 9 полицейских.

Сейчас на белорусской стороне границы, по оценке польских силовых структур, кочуют около 1 тыс. человек.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил численность нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, в 20 тыс. человек. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.

При этом Моравецкий допустил возможность серьезной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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"Мы не можем ничего исключать. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и [президент России Владимир] Путин явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий", - утверждал Моравецкий.

"Тем не менее, я надеюсь, что давление со стороны международного сообщества сработает и останется примерно 20 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся на территории Белоруссии", - заметил политик.

При этом он добавил, что если приток беженцев будет остановлен, Европейский союз также сможет помочь этим людям вернуться на родину.

В то же время Моравецкий выразил благодарность лидерам некоторых стран НАТО за поддержку, оказываемую Польше в урегулировании непростой ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

"К ним относятся [и.о.] канцлера [ФРГ] Ангела Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц. Следующим шагом будет решительное заявление соседей Белоруссии: Польши, Литвы и Латвии", - отметил глава польского правительства.

Причем он подчеркнул, что еще одним шагом в разрешении ситуации может стать задействование 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение экстренных консультаций всех государств НАТО, если одна из стран блока считает, что ее безопасность находится под угрозой.

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию с беженцами на восточных границах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя немецкого кабмина Штеффена Зайберта.

Он отметил, что стороны договорились согласовывать свои действия в условиях «вселяющей беспокойство ситуации» на внешних границах ЕС.

«Канцлер указала на полную солидарность с Польшей», — сказано в сообщении.

Ранее Меркель провела очередные телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Политики затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Разговор Лукашенко и Меркель длился порядка 50 минут. Стороны договорились продолжить контакты для разрешения ситуации.

Польша не признаёт переговоры между Германией и Белоруссией по теме миграционного кризиса, проведенные «за её спиной». Варшава не примет никаких обязывающих договорённостей. Польша имеет право решать вопросы самостоятельно, заявил президент Анджей Дуда, слова которого приводит Wiadomosci.

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Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно, — заявил польский лидер.

Такую резкую реакцию Дуды вызвали сообщения о том, что белорусский президент Александр Лукашенко и иcполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и Евросоюза. Стороны пришли к «определённому пониманию», как действовать дальше в решении проблемы с беженцами. Этот разговор стал уже вторым на этой неделе между лидерами двух государств.

Лукашенко и Меркель договорились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и Евросоюза, которые приступят к решению миграционной проблемы.

Строительство стены на польско-белорусской границе начнётся 15 декабря, сообщил в эфире Польского телевидения сенатор Кшиштоф Мруз. По его словам, сейчас власти заканчивают выбор исполнителей. Ранее в Польше выразили намерение построить капитальное заграждение к первой половине 2022 года. На подобные меры было решено пойти из-за начавшегося в мае и обострившегося в ноябре миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

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Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнётся 15 декабря, — сказал Мруз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование Польшей спецсредств в отношении мигрантов на границе с Белоруссией антигуманно. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, трансляция которого проводилась на YouTube-канале RT.

«Помимо того, что они и так пришли не от хорошей жизни, так их еще поливают водой на холоде, и это холод, который для них непривычен, и это женщины и дети, так их еще поливают каким-то газом, им угрожают применением оружия и применяют к ним физическую силу, и так далее», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в отношении мигрантов проводят кампанию по психологической отработке: против них используют громкоговорители, запугивают и устрашают.

При этом информационная кампания в СМИ, которая не предоставляет возможности прямого обращения этих людей, защиты их позиции, а «нацелена только на одно - на подтверждение подходов и защиты правильности действий соответствующих властей, которые принимают в отношении этих людей вот те антигуманные меры, которые мы наблюдаем», рассказала официальный представитель МИД России.

Евросоюз выделил €700 000 беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе. €200 000 из них распределят через белорусское отделение Международного Красного Креста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии. Деньги пойдут на закупку продуктов питания, одеял, медицинских препаратов и гигиенических средств.

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«ЕС поддерживает своих партнёров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей. <...> Призываю обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон для оказания помощи большему числу мигрантов», — заявил еврокомиссар Янез Ленарчич.

Миграционный кризис обострился в начале ноября после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов от дальнейшего следования в Евросоюз. Регион в ответ обвинил Минск в намеренной эскалации ситуации и призвал к введению санкций. Лукашенко обвинил в сложившейся проблеме западные государства.