Польша выдвинула Белоруссии ультиматум

Польша потребовала от властей Белоруссии урегулировать ситуацию мигрантами на границе к воскресенью, 21 ноября, угрожая закрыть пограничный переход в Кузнице, сообщает пресс-служба МВД страны.

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«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риск связанной с этим приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — говорит в письме, отправленном главнокомандующим пограничной службой Томашом Прагой председателю Государственного пограничного комитета Белоруссии генералу Анатолию Лаппо.

В документе заявляется о множественных актах агрессии возле пограничного перехода в Кузнице, жертвами которых стали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу «при полной пассивности белорусских служб».

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Москва якобы готовит в отношении Украины. Он выразил надежду на то, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.