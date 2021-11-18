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Ярош посчитал распад России "делом одного поколения"

Газета.Ru
31 минуту назад

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош распад России делом одного поколения. Видео его интервью опубликовано на YouTube-канале журналистки Алеси Бацман.

Ярош посчитал распад России "делом одного поколения"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Трудно сказать когда, но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989-м я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится», — сказал Ярош.

Он добавил, что этому могут поспособствовать, например, внутренние противоречия и конфликты.

Так, Ярош уверен, что «Китай уже практически владеет Дальним Востоком и Сибирью и вырубает там тайгу», а мусульманский фактор в России — мина замедленного действия, «которая в любой момент может взорваться».

«Мы видим, какое влияние имеет тот же [глава Чечни Рамзан] Кадыров на Северном Кавказе», — сказал советник главкома ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об обращении Яроша с призывом к гражданам страны быть готовыми к «защите государства». По его мнению, в ближайшее время» Украине потребуется «военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал».

В мире,Алеся Бацман,Дмитрий Ярош,Газета.Ru,
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