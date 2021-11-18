Премьер Польши оценил численность мигрантов в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил численность нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, в 20 тыс. человек. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild.

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При этом Моравецкий допустил возможность серьезной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. "Мы не можем ничего исключать. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и [президент России Владимир] Путин явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий", - утверждал Моравецкий.

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"Тем не менее, я надеюсь, что давление со стороны международного сообщества сработает и останется примерно 20 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся на территории Белоруссии", - заметил политик.

При этом он добавил, что если приток беженцев будет остановлен, Европейский союз также сможет помочь этим людям вернуться на родину.

В то же время Моравецкий выразил благодарность лидерам некоторых стран НАТО за поддержку, оказываемую Польше в урегулировании непростой ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

"К ним относятся [и.о.] канцлера [ФРГ] Ангела Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц. Следующим шагом будет решительное заявление соседей Белоруссии: Польши, Литвы и Латвии", - отметил глава польского правительства.

Причем он подчеркнул, что еще одним шагом в разрешении ситуации может стать задействование 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение экстренных консультаций всех государств НАТО, если одна из стран блока считает, что ее безопасность находится под угрозой.