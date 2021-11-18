Байден провел тест-драйв нового Hummer

Президент США Джо Байден сел за руль электрического пикапа GMC Hummer, пишет Reuters. Мероприятие было посвящено продвижению электрификации автомобилей в Штатах.
«Кто-нибудь желает запрыгнуть в кузов или на крышу?» — спросил американский президент репортеров после того, как проехался по площадке завода General Motors в Мичигане.
GMC Hummer был представлен в конце прошлого года. Силовая установка внедорожника способна выдавать до 1000 л.с., а батареи позволяют проезжать до 550 км на одном заряде. Цена автомобиля стартует от $80 тыс.
Накануне поездки в Детройт Байден подписан закон, который предусматривает финансирование в размере $7,5 млрд на создание национальной сети зарядки электромобилей. Предполагается, что эти инвестиции вдохновят больше американцев на покупку электромобилей, а компании — на их производство.
«В автомобильной промышленности Детройт лидирует по производству электромобилей в мире», — отметил Байден и похвалил большую тройку автопроизводителей крупнейшего города штата Мичиган.
При этом он не упомянул Tesla (на нее приходится почти 80% продаж электромобилей в США), которая не состоит в профсоюзах, отмечается в публикации.
«Знаете, до сих пор Китай лидировал в этой гонке», — сказал Байден о производстве электромобилей. Благодаря новым законом по развитию инфраструктуры «это скоро изменится», подчеркнул он.
В 2020 году доля на новые электрокары пришлось 1,8% рынка новых автомобилей в США. В России по итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 845 автомобилей с электрическим приводом, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем за весь прошлый год, передает агентство «Автостат».