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Байден провел тест-драйв нового Hummer

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

Президент США Джо Байден сел за руль электрического пикапа GMC Hummer, пишет Reuters. Мероприятие было посвящено продвижению электрификации автомобилей в Штатах.

«Кто-нибудь желает запрыгнуть в кузов или на крышу?» — спросил американский президент репортеров после того, как проехался по площадке завода General Motors в Мичигане.

GMC Hummer был представлен в конце прошлого года. Силовая установка внедорожника способна выдавать до 1000 л.с., а батареи позволяют проезжать до 550 км на одном заряде. Цена автомобиля стартует от $80 тыс.

Накануне поездки в Детройт Байден подписан закон, который предусматривает финансирование в размере $7,5 млрд на создание национальной сети зарядки электромобилей. Предполагается, что эти инвестиции вдохновят больше американцев на покупку электромобилей, а компании — на их производство.

«В автомобильной промышленности Детройт лидирует по производству электромобилей в мире», — отметил Байден и похвалил большую тройку автопроизводителей крупнейшего города штата Мичиган.

При этом он не упомянул Tesla (на нее приходится почти 80% продаж электромобилей в США), которая не состоит в профсоюзах, отмечается в публикации.

«Знаете, до сих пор Китай лидировал в этой гонке», — сказал Байден о производстве электромобилей. Благодаря новым законом по развитию инфраструктуры «это скоро изменится», подчеркнул он.

В 2020 году доля на новые электрокары пришлось 1,8% рынка новых автомобилей в США. В России по итогам десяти месяцев 2021 года в России было продано 845 автомобилей с электрическим приводом, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем за весь прошлый год, передает агентство «Автостат».

В мире,Видео,Джозеф Байден,Reuters,
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