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Армения заявила об обстреле своих позиций Азербайджаном

Елена Прошина
28 минут назад

Азербайджанские военные открыли беспорядочный огонь на северном участке границы накануне вечером, сообщили в Минобороны Армении, пишет «Профиль».

Баку открыл беспорядочный огонь по позициям Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подразделения азербайджанских ВС открыли беспорядочный огонь на некоторых направлениях тавушского участка армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь был прекращен", – говорится в сообщении министерства.

Ереван отмечает, что по состоянию на 10:00 (9:00 мск) 18 ноября на границе сохраняется относительно стабильная ситуация. Ранее в Министерстве обороны Армении заявляли о локальных боях, в которых азербайджанская сторона применила артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие.

Тревога объявлена на российской военной базе в Гюмри

В Баку, в свою очередь, обвинили Ереван в обстреле своих позиций на территории Кельбаджарского района. Обстрел осуществлялся из стрелкового оружия и гранатометов.

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