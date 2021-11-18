Баку открыл беспорядочный огонь по позициям Армении

"Подразделения азербайджанских ВС открыли беспорядочный огонь на некоторых направлениях тавушского участка армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь был прекращен", – говорится в сообщении министерства.

Ереван отмечает, что по состоянию на 10:00 (9:00 мск) 18 ноября на границе сохраняется относительно стабильная ситуация. Ранее в Министерстве обороны Армении заявляли о локальных боях, в которых азербайджанская сторона применила артиллерию, бронетехнику и стрелковое оружие.