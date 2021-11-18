В США ищут специалистов для борьбы с «влиянием» РФ в мире

Компания Mission Support and Test Services из США, работающая по контракту с Национальным управлением по ядерной безопасности, объявила о поиске экспертов, готовых оказать ей содействие в борьбе с «влиянием» России и КНР в ряде регионов мира, сообщает RT.

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Речь идет о финансируемых Конгрессом США программах по противодействию российскому и китайскому влиянию в ряде географических областей, включая, помимо прочих, Центральную и Восточную Европу, Центральную Америку, Азию, в том числе Индию и Тихоокеанский регион, говорится в документе.

Инициатива заключается в укреплении информационных систем. Этого намерены добиться, в том числе через стратегическое планирование в сфере IT, разработку технологических улучшений, а также через обеспечение кибербезопасности информационных систем, связанных с логистикой, медициной и электронными коммуникациями.