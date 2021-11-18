Меркель обвинили в признании легитимности Лукашенко

Исполняющая обязанность канцлера Германии Ангела Меркель своим звонком президенту Белоруссии Александру Лукашенко «фактически признала» его легитимность в качестве главы государства, заявил в своей статье для портала NV.ua экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Политик раскритиковал реакцию западных стран на миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, так как они вместе с Меркель проявили слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой. Как считает бывший глава внешнеполитического ведомства, Берлин и Париж еще долго будут «находиться под влиянием России», и поэтому Украине и ее союзникам нужно «объяснить» лидерам Германии и Франции, что они совершают «большую геополитическую ошибку».

Также Огрызко считает позорным решение лидера Франции Эммануэля Макрона провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.