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На Украине обвинили Меркель в признании легитимности Лукашенко

Елена Прошина
6 минут назад

Исполняющая обязанность канцлера Германии Ангела Меркель своим звонком президенту Белоруссии Александру Лукашенко «фактически признала» его легитимность в качестве главы государства, заявил в своей статье для портала NV.ua экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Меркель обвинили в признании легитимности Лукашенко
Фото: ReutersReuters

Политик раскритиковал реакцию западных стран на миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, так как они вместе с Меркель проявили слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой. Как считает бывший глава внешнеполитического ведомства, Берлин и Париж еще долго будут «находиться под влиянием России», и поэтому Украине и ее союзникам нужно «объяснить» лидерам Германии и Франции, что они совершают «большую геополитическую ошибку».

Также Огрызко считает позорным решение лидера Франции Эммануэля Макрона провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, лидеры стран сошлись во мнении, что сейчас важно ослабить напряжение, возникшее между Белоруссией и странами ЕС. В то же время Путин и Макрон не пришли к единой точке зрения в вопросе о причинах возникновения миграционного кризиса.

В мире,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Огрызко,Александр Лукашенко,Владимир Путин,ЕС,
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