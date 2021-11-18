Власти Польши призвали ФРГ остановить «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2».

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По его мнению, немецкой стороне следует прекратить процедуру сертификации российского проекта «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого в интервью газете Bild .

Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик.