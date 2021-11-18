Джонсон предостерег РФ от «военной авантюры» около Украины

«Все что, мы должны сделать, — это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», — заявил глава правительства на слушаниях перед избранным комитетом парламента.