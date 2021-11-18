Джонсон предостерег РФ от «военной авантюры» около Украины

Возможный «военный авантюризм» России у границ Украины и Польши будет «трагической ошибкой», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона.
«Все что, мы должны сделать, — это обеспечить, чтобы все понимали, что цена просчетов на границе, как Украины, так и Польши, будет огромной. Мои ощущения, и я думаю, что вы согласитесь, что это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля думать, что можно что-то получить военным авантюризмом», — заявил глава правительства на слушаниях перед избранным комитетом парламента.
По словам Джонсона, Великобритания выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за «приверженности демократии и свободе». Ранее главы министерств обороны Великобритании и Украины выпустили совместное заявление, в котором также говорится, что Лондон и Киев не хотят быть враждебными Москве, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной.
Как сообщалось ранее, группа британских военнослужащих численностью до 600 человек готова к развёртыванию на Украине на фоне опасений «вторжения» российских войск. Власти Великобритании создают группу, состоящую из бойцов спецназа, солдат специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников.