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Санду ответила на слухи о «секретных условиях» договора с «Газпромом»

Вероника Полынина
34 минуты назад

В контракте Молдавии с российским «Газпромом» нет «секретных условий», заявила президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Санду объяснила, почему не опубликован контракт Молдавии и «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая в эфире телеканала Jurnal TV, Санду категорически опровергла слухи о том, что контракт на поставку газа между Молдавией и Россией удалось заключить в обмен на отказ молдавских властей от претензий к экс-президенту страны Игорю Додону.

«В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его», - заявила Санду.

В ходе предвыборной гонки в Молдавии Санду неоднократно обвиняла Додона в коррупции и намерении контролировать государственную власть.

Молдавия приготовилась ввести режим ЧП

29 октября власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Ранее молдавская сторона не признавала задолженность перед «Газпромом». По новому контракту цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.

В мире,Игорь Додон,Газпром,
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