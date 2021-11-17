Санду объяснила, почему не опубликован контракт Молдавии и «Газпрома»

В контракте Молдавии с российским «Газпромом» нет «секретных условий», заявила президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выступая в эфире телеканала Jurnal TV, Санду категорически опровергла слухи о том, что контракт на поставку газа между Молдавией и Россией удалось заключить в обмен на отказ молдавских властей от претензий к экс-президенту страны Игорю Додону.
«В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его», - заявила Санду.
В ходе предвыборной гонки в Молдавии Санду неоднократно обвиняла Додона в коррупции и намерении контролировать государственную власть.
29 октября власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа на пять лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. Ранее молдавская сторона не признавала задолженность перед «Газпромом». По новому контракту цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.