Санду объяснила, почему не опубликован контракт Молдавии и «Газпрома»

В контракте Молдавии с российским «Газпромом» нет «секретных условий», заявила президент Молдавии Майя Санду. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Выступая в эфире телеканала Jurnal TV, Санду категорически опровергла слухи о том, что контракт на поставку газа между Молдавией и Россией удалось заключить в обмен на отказ молдавских властей от претензий к экс-президенту страны Игорю Додону.

«В контракте с "Газпромом" нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счет. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его», - заявила Санду.

В ходе предвыборной гонки в Молдавии Санду неоднократно обвиняла Додона в коррупции и намерении контролировать государственную власть.