Меркель осудили за переговоры с Путиным и Лукашенко

«Ангела Меркель нарушает все правила ЕС , самостоятельно разговаривая с Минском и Москвой. Ее поведение напоминает худшие моменты истории, когда страны Центральной Европы рассматривались как объекты политической торговли. Не может быть согласия Польши на такое поведение Германии», — написала Шидло.

За последние три дня Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора, в ходе которых обсудили пути разрешения миграционного кризиса. Во время вторых переговоров и.о. канцлера Германии указала на необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения мигрантов в сотрудничестве с Еврокомиссией и при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, сообщается на сайте правительства ФРГ.