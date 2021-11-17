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Меркель осудили за переговоры с Путиным и Лукашенко

Елена Прошина
39 минут назад

Ангелу Меркель раскритиковали в Польше за переговоры с президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко по поводу миграционного кризиса. Экс-премьер и действующий польский евродепутат Беата Шидло в своем Twitter-аккаунте назвала действия и.о. канцлера Германии недопустимыми.

Меркель осудили за переговоры с Путиным и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ангела Меркель нарушает все правила ЕС, самостоятельно разговаривая с Минском и Москвой. Ее поведение напоминает худшие моменты истории, когда страны Центральной Европы рассматривались как объекты политической торговли. Не может быть согласия Польши на такое поведение Германии», — написала Шидло.

За последние три дня Меркель и Лукашенко провели два телефонных разговора, в ходе которых обсудили пути разрешения миграционного кризиса. Во время вторых переговоров и.о. канцлера Германии указала на необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения мигрантов в сотрудничестве с Еврокомиссией и при поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, сообщается на сайте правительства ФРГ.

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Также ранее Меркель общалась с Путиным по поводу того же вопроса. И.о. канцлера Германии просила президента России повлиять на Лукашенко. Однако Путин выступил за восстановление контактов непосредственно между Евросоюзом и Белоруссией.

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