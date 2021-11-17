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Земан заявил о готовности вернуться к работе после лечения

Вечерняя Москва
43 минуты назад

Президент Чехии Милош Земан рассказал, что готов вернуться к полноценной работе после лечения в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге.

Земан заявил о готовности вернуться к работе после лечения
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Лечение проходит успешно, я чувствую себя хорошо и готов покинуть Центральный военный госпиталь и вернуться домой и к работе, — рассказал политик.

Это произойдет в течение ближайших дней, приводит слова Земана РИА Новости.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в ЦВГ в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Санитарная машина ЦВГ выехала с территории резиденции в сопровождении президентского автомобиля. В сентябре Земан уже попадал в больницу — тогда врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

18 октября спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил призвал сенат инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.

В мире,Милош Земан,РИА Новости,
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