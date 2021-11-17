В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда

Газета.Ru
26 минут назад

Агрегатор социологических опросов на сайте FiveThirtyEight предположил, что процент американцев, не одобряющих деятельность администрации президента Джо Байдена достиг 51,7%.

Рейтинг Байдена достиг нового антирекорда
Фото: ReutersReuters

На сайте социологической службы Rasmussen Reports сообщается об еще одном «антирекорде» Джо Байдена — 16 ноября впервые тех, кто «однозначно поддерживает» (20%) нынешнюю администрацию на 30% меньше, чем тех, кто «однозначно не поддерживает» (50%).

Джо Байден занимает пост президента США с января 2021 года. Изначально, его антирейтинг был ниже 35%, однако уже к концу августа граждан, одобряющих политику Белого дома стало меньше тех, кто не одобряют. Для сравнения антирейтинг Трампа к 16 ноября 2017 года — первого года его президентства составлял 55,5%, а Барака Обамы к середине ноября 2009 года — 44%.

Ранее сообщалось о том, как российские эксперты объясняли низкие рейтинги Джо Байдена в начале президентского срока. Социологические опросы, проведенные Washington Post несколько дней показывали антирейтинг действующего президента на уровне 51%.

В мире,Джозеф Байден,Барак Обама,Администрация Президента РФ,Washington Post,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители