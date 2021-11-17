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Джонсон заявил, что Москве следует избегать "авантюрных" шагов в отношении Украины

Газета.Ru
18 минут назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство России совершит серьезнейшую ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Джонсон: Москве следует избегать "авантюрных" шагов в отношении Украины
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-либо получить за счет военно-политического авантюризма», — отметил Джонсон во время общения с британскими парламентариями.

Таким образом, он ответил на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

Джонсон подчеркнул, что речь идет о двух разных вещах: так, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина - нет, причем не существует даже плана действий для вступления Украины в НАТО.

Ранее Джонсон выразил мнение, что Европе придется сделать выбор между российскими углеводородами и поддержкой Украины.

При этом он подчеркнул, что поддержка Киева не значит, что Великобритания и Европейский союз намерены противостоять России или стратегически дестабилизировать ее.

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