В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Лидер турецких националистов подарил Эрдогану карту "Тюркского мира" с упоминанием России

ТАССиещё 3
1 час назад

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели презентовал в среду президенту Турции Тайипу Эрдоган карту "Тюркского мира", в который, предположительно, включен ряд регионов России. Фотография двух политиков с подаренной картой опубликована на официальной странице ПНД в Twitter.

Эрдогану подарили карту «Тюркского мира» с российскими регионами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На карте ряд стран, включая Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркмению, отмечен красным цветом. Некоторые южные регионы России и Восточная Сибирь, часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе КНР окрашены оранжевым и желтыми цветами. В подписи к опубликованной фотографии не уточняется, что означают данные обозначения.

В мире,Партия националистического движения,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители