Эрдогану подарили карту «Тюркского мира» с российскими регионами

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели презентовал в среду президенту Турции Тайипу Эрдоган карту "Тюркского мира", в который, предположительно, включен ряд регионов России . Фотография двух политиков с подаренной картой опубликована на официальной странице ПНД в Twitter .

На карте ряд стран, включая Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Туркмению, отмечен красным цветом. Некоторые южные регионы России и Восточная Сибирь, часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе КНР окрашены оранжевым и желтыми цветами. В подписи к опубликованной фотографии не уточняется, что означают данные обозначения.