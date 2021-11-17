Английский подвел. Телеведущая попала в глупую ситуацию во время интервью

Ведущая политического шоу на телеканале Fox News Лора Ингрэм попала в глупую ситуацию во время беседы с журналистом и писателем Реймондом Арройо.
Ингрэм и Арройо обсуждали вакцинацию, и собеседник телеведущей решил провести аналогию с сериалом Netflix «Ты» (You), в одном из эпизодов которого шла речь о прививках от кори.
Ингрэм не поняла Арройо и решила, что он говорит о ее шоу.
Ведущая несколько раз повторила, что никогда не снимала эпизодов о прививках. Ее собеседник несколько раз попытался объяснить ей, что речь идет о телевизионном шоу, но чем чаще он повторял слово You, тем курьезнее становилась ситуация.
«Ты шутишь? О чем ты говоришь вообще? Я никогда не снимала ничего подобного», - повторяла телеведущая.
В конце концов, Арройо прекратил попытки объяснений и перешел к другой теме.
Отрывок эфира стал вирусным в Twitter. Пользователи разделились на тех, кто признал, что Ингрэм выглядела очень глупо, и тех, кто решил, что диалог телеведущей и ее гостя был заранее срежиссирован.