Английский подвел. Телеведущая попала в глупую ситуацию во время интервью

Ведущая политического шоу на телеканале Fox News Лора Ингрэм попала в глупую ситуацию во время беседы с журналистом и писателем Реймондом Арройо.

Фото: Twitter Twitter

Ингрэм и Арройо обсуждали вакцинацию, и собеседник телеведущей решил провести аналогию с сериалом Netflix «Ты» (You), в одном из эпизодов которого шла речь о прививках от кори.

Ингрэм не поняла Арройо и решила, что он говорит о ее шоу.

Ведущая несколько раз повторила, что никогда не снимала эпизодов о прививках. Ее собеседник несколько раз попытался объяснить ей, что речь идет о телевизионном шоу, но чем чаще он повторял слово You, тем курьезнее становилась ситуация.

what in the hell pic.twitter.com/IPpwMJRMjv— Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2021

«Ты шутишь? О чем ты говоришь вообще? Я никогда не снимала ничего подобного», - повторяла телеведущая.

В конце концов, Арройо прекратил попытки объяснений и перешел к другой теме.