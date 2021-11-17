Пока вы не уснули: заявление Собянина по мигрантам и перекрытие Минском "Дружбы"

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Собянин отдал распоряжение по мигрантам на стройках Москвы

Количество трудовых мигрантов на строительных площадках в Москве, где возводятся дома по программе реновации, должно быть уменьшено. Соответствующее поручение дал в среду, 17 ноября, мэр города Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Как отметил градоначальник в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, на таких стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой». Он посоветовал гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину привлекать к работе россиян из ближайших регионов. Им нужно обеспечить достойные условия работы, повысить заработную плату, указал мэр.

Белоруссия перекрыла Польше нефть

EPA

Белорусское предприятие «Гомельтранснефть» с 16 ноября на трое суток ограничило прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

В Белоруссии эти ограничения объяснили внеплановым ремонтом на одной из веток трубопровода. Демин отметил, что при этом плановое задание месяца по прокачке не пересматривается.

«Дружба» поставляет нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и обеспечивает транзит в Европу. Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется, проходя через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Литву и Латвию.

Российские бойцы стали «живым щитом» для прекращения огня в Армении

Российские военнослужащие 102-й военной базы РФ в Армении поднялись к линии соприкосновения противоборствующих сил для обеспечения режима прекращения огня, буквально став «живым щитом».

Как отмечается в публикации, фактически, присутствие российских военных остановило очередную попытку масштабной вооруженной агрессии со стороны Азербайджана, поскольку стрелять по солдатам РФ или вести артиллерийский огонь в непосредственной близости от них военные не рискуют.

Регионы России внесли в карту «турецкого мира»

Лидер турецкой парламентской Партии националистического движения Девлет Бахчели опубликовал свое фото возле «Карты турецкого мира»: на ней, в частности, обозначен ряд российских регионов от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

Речь идет о почти 20 субъектах федерации. На опубликованной фотографии на карте отмечены обширные территории Сибири.

Эта карта появилась на следующий день после принятия на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в Стамбуле декларации «Видение тюркского мира до 2040 года». В нем говорится об общей идентичности как об «источнике культурного богатства».

Украине «придется несладко»: в Крыму появится новый штурмовой полк

В Крыму закончат формирование нового десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск (ВДВ) к началу декабря. Об этом заявили в Минобороны РФ по итогам военного совета ВДВ, который прошел в Кубинке, сообщает «Интерфакс».

Полк станет частью Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

На украинских фанатов напали в Боснии после антироссийской провокации

Болельщики сборной Украины вступили в перепалку с фанатами национальной команды Боснии и Герцеговины во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года.

Фанаты сборной Украины показывали соперникам перевёрнутый флаг Российской Федерации, который отобрали в Сплите у болельщиков национальной команды России. Поддерживающие Боснию и Герцеговину восприняли этот жест как провокацию и начали прорываться на сектор гостей, но ситуация быстро разрядилась после появления ОМОНа.

Россиянам отказались вернуть советские вклады

Госдума приняла в третьем чтении закон, который откладывает до 1 января 2025 года полную компенсацию советских вкладов. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в 1995 году в стране приняли закон, подразумевающий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования РФ и государственные бумаги СССР и РСФСР.

Кинопродюсер Марк Рудинштейн попал в реанимацию

Кинопродюссер Марк Рудинштейн госпитализирован в реанимацию московской больницы с сердечным приступом. Как сообщает Telegram-канал Mash, 75-летний основатель «Кинотавра» перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

На боли в области сердца продюсер пожаловался утром 16 ноября. Врачи прибывшей на вызов «скорой» отвезли его в клинику, где ему диагностировали инфаркт миокарда. Сейчас состояние Рудинштейна оценивается как тяжелое.

В Кремле назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Увеличение поставок российского газа в Европу зависит от заявок потребителей и готовности «Газпрома». Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Существуют определенные контракты, они по максимуму выполняются, а надежность «Газпрома» подтверждается ежедневно, добавил он. Наращивание поставок — это чисто коммерческие вопросы, подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, может ли Россия для стабилизации европейского рынка увеличить поставки по существующим маршрутам в отсутствие «Северного потока-2».

В Ленобласти угнали мобильный пункт вакцинации

В городе Тихвине Ленинградской области злоумышленники угнали мобильный пункт вакцинации. Как сообщают в группе «Угоны | Санкт-Петербург | Поиск» во «ВКонтакте», автомобиль «ГАЗон NEXT» похитили в ночь с 13 на 14 ноября с парковки тихвинской городской больницы.