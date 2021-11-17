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«Киев рискует остаться один на один с опустевшей трубой»

Газета.Ru
33 минуты назад

Украина добавит веса позиции Польши в европейском суде по поводу возможного создания «дочки» «Газпрома» на территории Германии. Если Киев поддержит Варшаву в этом вопросе, разбирательство может приобрести ярко выраженный политический окрас, считают эксперты. При таком раскладе суд ЕС еще более запутает ситуацию вокруг ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Аналитики не исключают, что ситуация вокруг СП-2 может привести к тому, что Украина останется без газа.

Подарок для «Газпрома»

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации «Северного потока – 2» вызвало на Украине неоднозначную реакцию. Так, бывший министр внутренних дел страны Павел Климкин призвал Польшу обратиться в Европейский суд с целью оспорить создание немецкой «дочки» оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии. По мнению Климкина, Киев должен поддержать Варшаву в этом вопросе.

Названа новая дата запуска "Северного потока-2"

По его словам, подобный сценарий на бумаге будет соответствовать энергетическому законодательству ЕС, однако на деле лишь усилит контроль российского монополиста над газовыми поставками на континент.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии — немецкий энергетический регулятор — сообщило, что приостанавливает сертификацию «Северного потока — 2». Это связано со сменой хозяйствующего субъекта: чтобы выйти из-под действия европейской газовой директивы принадлежащий «Газпрому» оператор проекта Nord Stream 2 AG передаст права на владение и управление немецким участком трубы новому дочернему предприятию.

Решение немецкого регулятора в Польше уже назвали своей победой. «Решение Федерального сетевого агентства подтверждает эффективность действий PGNiG. Немецкий регулятор согласился с нашей позицией о том, что Nord Stream 2 AG как компания, деятельность которой регулируется швейцарским законодательством, не может быть оператором», — заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевски.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают совместный иск Польши и Украины весомым козырем в борьбе против ввода в эксплуатацию СП-2. Более того, при таком раскладе судебное разбирательство может превратиться в политический процесс, даже несмотря на относительно сильное лобби Германии по запуску двух ниток российского трубопровода.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, согласно условиям «Третьего энергопакета» ЕС, монопольные и конкурентные виды деятельности должны быть строго разделены. Иными словами, газовая компания не может одновременно заниматься транспортировкой ресурса и его дальнейшей продажей.

«Когда за проект отвечала швейцарская компания-оператор Nord Stream 2 AG, формальных противоречий «Третьему энергопакету» не возникало, ведь Швейцария не входит в состав ЕС.

Если же газопроводом будет частично владеть немецкая «дочка» «Газпрома», аффилированная с монополистом фирма будет заниматься транспортировкой топлива, в то время как энергогигант будет его продавать. И вот здесь уже будет прямой конфликт интересов», — подчеркнул аналитик.

Однако эксперт отметил, что у действующего «Третьего энергопакета» существует множество градаций, позволяющие проводить разделение не по конкретным компаниям, а по собственности. Так, «Газпрому» вполне достаточно будет выделить разные виды деятельности в разные компании для обеспечения формальной прозрачности газового транзита. Именно в этом заключается главная претензия Польши к российскому проекту.

«Судебный процесс с участием Варшавы и Киева может приобрести политическую окраску. Такие риски действительно существуют.

На фоне решения о приостановке сертификации СП-2 мы видим, что даже в Германии, основном лоббисте «Северного потока — 2», существуют внутренние серьезные разногласия, не говоря уже о ЕС. Однако для России блокировка создания немецкой «дочки» может стать своего рода прибыльным подарком», — отметил Кондратьев.

Как подчеркнул эксперт, на одном только решении о приостановке сертификации СП-2 биржевые цены в Европе вновь взлетели больше чем на 10%. В среду же стоимость газа опять увеличилась и на открытии торгов составила $1160 за тысячу кубометров. При возможной блокировке ввода «Северного потока — 2» поставки российского топлива в ЕС сократятся, однако за счет высокой стоимости ресурса «Газпром» все равно останется в выигрышном положении.

Долгоиграющая позиция Киева

Пока у «Газпрома» остаются контрактные обязательства по топливному транзиту на Украину, у Киева есть определенная энергетическая подушка безопасности. Однако даже сейчас многие предприятия в стране испытывают острую нехватку электроэнергии. После 2024 года ситуация может накалиться до предела, ведь при фактической остановке транзита Украина рискует потерять и так называемый виртуальный реверс российского газа, считают эксперты. Это привело бы практически к полному отсутствию газа для украинских потребителей.

По словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, ни у Варшавы, ни у Киева сейчас нет реальной возможности заблокировать ввод СП-2 в эксплуатацию. Однако совместными усилиями они могут максимально отсрочить запуск двух ниток трубопровода.

«Киеву никто не запрещает покупать газ у «Газпрома». Украинцы же по политическим мотивам не хотят этого делать, а потом сами жалуются на возможное закрытие реверса. До 2024 года у них есть преференция «качай или плати», какая им разница, пойдет ли газ по их ГТС или нет. Теперь еще история с судом появилась… Даже смена президента Украины мало что решит в газовых спорах с Россией, ведь к власти все равно придут одни и те же лица», — подчеркнул эксперт.

Пасечник добавил, что «Газпром» и так делает поблажки Киеву, закрывая глаза на украинский виртуальный псевдореверс газа, когда российское топливо перекупают у европейцев в собственной же ГТС. Именно поэтому Киев сейчас начал паниковать по поводу перекрытия этой схемы с вводом в эксплуатацию СП-2. При таком раскладе реверс будет уже не виртуальным, а реальным с гораздо более высокими ценами. С учетом же возросшего спроса со стороны европейцев Киев рискует остаться один на один с опустевшими транзитными мощностями.

Внутренние риски Украины

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Кондратьев. Он считает, что Украина сильно зависит от поставок российского газа. Более того, при резкой приостановке транзита «Газпрома» веерные отключения могут произойти не только в относительно небольших приграничных городах, о которых говорил глава «Оператор ГТС Украины» Серей Макогон, но даже в Киеве.

«Значительная часть городов в Центральной и Восточной Украине за исключением Полтавы и части Харьковской области получает газ за счет того, что отбирает российское топливо в рамках виртуального реверса. Если же газа физически не будет в ГТС, то его невозможно станет закупить в ЕС и прокачать назад.

Для этого потребуется кардинальная реконструкция всей газотранспортной системы Украины, которая должна будет работать исключительно в реверсном режиме», — объяснил Кондратьев.

Эксперт также отметил, что Киев уже пытался в 2009 году во время «газовой войны» с Россией перейти на подобный режим, однако свободных мощностей Украине хватило лишь на несколько суток. При полной приостановке транзита «Газпрома» Киеву придется жить в таком режиме на постоянной основе, что приведет к риску возникновения чрезвычайной ситуации по всей стране.

«Относительно благополучных регионов с собственной газовой добычей на Украине всего несколько. В Полтаве и Харькове находятся крупные месторождения, включая Шебелинское. Это самый большой в стране газовый кластер, формирующий основную часть совокупной добычи — 18-20 млрд кубометров.

На западе есть небольшие месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях, но их будет недостаточно для диверсификации российского транзита», — резюмировал аналитик.

Возможный судебный иск к «Газпрому» со стороны Украины при положительном решении инстанции может отодвинуть внутренний газовый кризис Киева на горизонт 2030-х годов. В противном случае уже через три года страну может ждать энергетический коллапс. Именно по этой причине сейчас на Украине заговорили о перезаключении транзитного контракта с Россией на 10-15 лет вперед с увеличением ежегодной прокачки до 45 млрд кубометров, заключил эксперт.

В мире,Статьи,Видео,Павел Климкин,Газпром,ЕС,Газета.Ru,
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