«Киев рискует остаться один на один с опустевшей трубой»

Украина добавит веса позиции Польши в европейском суде по поводу возможного создания «дочки» «Газпрома» на территории Германии. Если Киев поддержит Варшаву в этом вопросе, разбирательство может приобрести ярко выраженный политический окрас, считают эксперты. При таком раскладе суд ЕС еще более запутает ситуацию вокруг ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию. Аналитики не исключают, что ситуация вокруг СП-2 может привести к тому, что Украина останется без газа.

Подарок для «Газпрома»

Решение немецкого регулятора о приостановке сертификации «Северного потока – 2» вызвало на Украине неоднозначную реакцию. Так, бывший министр внутренних дел страны Павел Климкин призвал Польшу обратиться в Европейский суд с целью оспорить создание немецкой «дочки» оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии. По мнению Климкина, Киев должен поддержать Варшаву в этом вопросе.

По его словам, подобный сценарий на бумаге будет соответствовать энергетическому законодательству ЕС, однако на деле лишь усилит контроль российского монополиста над газовыми поставками на континент.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии — немецкий энергетический регулятор — сообщило, что приостанавливает сертификацию «Северного потока — 2». Это связано со сменой хозяйствующего субъекта: чтобы выйти из-под действия европейской газовой директивы принадлежащий «Газпрому» оператор проекта Nord Stream 2 AG передаст права на владение и управление немецким участком трубы новому дочернему предприятию.

Решение немецкого регулятора в Польше уже назвали своей победой. «Решение Федерального сетевого агентства подтверждает эффективность действий PGNiG. Немецкий регулятор согласился с нашей позицией о том, что Nord Stream 2 AG как компания, деятельность которой регулируется швейцарским законодательством, не может быть оператором», — заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевски.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают совместный иск Польши и Украины весомым козырем в борьбе против ввода в эксплуатацию СП-2. Более того, при таком раскладе судебное разбирательство может превратиться в политический процесс, даже несмотря на относительно сильное лобби Германии по запуску двух ниток российского трубопровода.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, согласно условиям «Третьего энергопакета» ЕС, монопольные и конкурентные виды деятельности должны быть строго разделены. Иными словами, газовая компания не может одновременно заниматься транспортировкой ресурса и его дальнейшей продажей.

«Когда за проект отвечала швейцарская компания-оператор Nord Stream 2 AG, формальных противоречий «Третьему энергопакету» не возникало, ведь Швейцария не входит в состав ЕС.

Если же газопроводом будет частично владеть немецкая «дочка» «Газпрома», аффилированная с монополистом фирма будет заниматься транспортировкой топлива, в то время как энергогигант будет его продавать. И вот здесь уже будет прямой конфликт интересов», — подчеркнул аналитик.

Однако эксперт отметил, что у действующего «Третьего энергопакета» существует множество градаций, позволяющие проводить разделение не по конкретным компаниям, а по собственности. Так, «Газпрому» вполне достаточно будет выделить разные виды деятельности в разные компании для обеспечения формальной прозрачности газового транзита. Именно в этом заключается главная претензия Польши к российскому проекту.

«Судебный процесс с участием Варшавы и Киева может приобрести политическую окраску. Такие риски действительно существуют.

На фоне решения о приостановке сертификации СП-2 мы видим, что даже в Германии, основном лоббисте «Северного потока — 2», существуют внутренние серьезные разногласия, не говоря уже о ЕС. Однако для России блокировка создания немецкой «дочки» может стать своего рода прибыльным подарком», — отметил Кондратьев.

Как подчеркнул эксперт, на одном только решении о приостановке сертификации СП-2 биржевые цены в Европе вновь взлетели больше чем на 10%. В среду же стоимость газа опять увеличилась и на открытии торгов составила $1160 за тысячу кубометров. При возможной блокировке ввода «Северного потока — 2» поставки российского топлива в ЕС сократятся, однако за счет высокой стоимости ресурса «Газпром» все равно останется в выигрышном положении.

Долгоиграющая позиция Киева

Пока у «Газпрома» остаются контрактные обязательства по топливному транзиту на Украину, у Киева есть определенная энергетическая подушка безопасности. Однако даже сейчас многие предприятия в стране испытывают острую нехватку электроэнергии. После 2024 года ситуация может накалиться до предела, ведь при фактической остановке транзита Украина рискует потерять и так называемый виртуальный реверс российского газа, считают эксперты. Это привело бы практически к полному отсутствию газа для украинских потребителей.

По словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, ни у Варшавы, ни у Киева сейчас нет реальной возможности заблокировать ввод СП-2 в эксплуатацию. Однако совместными усилиями они могут максимально отсрочить запуск двух ниток трубопровода.

«Киеву никто не запрещает покупать газ у «Газпрома». Украинцы же по политическим мотивам не хотят этого делать, а потом сами жалуются на возможное закрытие реверса. До 2024 года у них есть преференция «качай или плати», какая им разница, пойдет ли газ по их ГТС или нет. Теперь еще история с судом появилась… Даже смена президента Украины мало что решит в газовых спорах с Россией, ведь к власти все равно придут одни и те же лица», — подчеркнул эксперт.

Пасечник добавил, что «Газпром» и так делает поблажки Киеву, закрывая глаза на украинский виртуальный псевдореверс газа, когда российское топливо перекупают у европейцев в собственной же ГТС. Именно поэтому Киев сейчас начал паниковать по поводу перекрытия этой схемы с вводом в эксплуатацию СП-2. При таком раскладе реверс будет уже не виртуальным, а реальным с гораздо более высокими ценами. С учетом же возросшего спроса со стороны европейцев Киев рискует остаться один на один с опустевшими транзитными мощностями.

Внутренние риски Украины

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Кондратьев. Он считает, что Украина сильно зависит от поставок российского газа. Более того, при резкой приостановке транзита «Газпрома» веерные отключения могут произойти не только в относительно небольших приграничных городах, о которых говорил глава «Оператор ГТС Украины» Серей Макогон, но даже в Киеве.

«Значительная часть городов в Центральной и Восточной Украине за исключением Полтавы и части Харьковской области получает газ за счет того, что отбирает российское топливо в рамках виртуального реверса. Если же газа физически не будет в ГТС, то его невозможно станет закупить в ЕС и прокачать назад.

Для этого потребуется кардинальная реконструкция всей газотранспортной системы Украины, которая должна будет работать исключительно в реверсном режиме», — объяснил Кондратьев.

Эксперт также отметил, что Киев уже пытался в 2009 году во время «газовой войны» с Россией перейти на подобный режим, однако свободных мощностей Украине хватило лишь на несколько суток. При полной приостановке транзита «Газпрома» Киеву придется жить в таком режиме на постоянной основе, что приведет к риску возникновения чрезвычайной ситуации по всей стране.

«Относительно благополучных регионов с собственной газовой добычей на Украине всего несколько. В Полтаве и Харькове находятся крупные месторождения, включая Шебелинское. Это самый большой в стране газовый кластер, формирующий основную часть совокупной добычи — 18-20 млрд кубометров.

На западе есть небольшие месторождения во Львовской и Ивано-Франковской областях, но их будет недостаточно для диверсификации российского транзита», — резюмировал аналитик.