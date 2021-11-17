Лукашенко и Меркель снова созвонились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель вновь провели телефонный разговор. Об этом сообщает БелТА.

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Ранее, 15 ноября Лукашенко и Меркель уже проводили телефонные переговоры. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, а в первую очередь — ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

При этом детально рассматривались способы и перспективы решения кризиса с целью недопущения обострения ситуации на границе.

Напомним, что миграционный миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники.

16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.