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Лукашенко и Меркель провели вторые телефонные переговоры

Елена Прошина
34 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель вновь провели телефонный разговор. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко и Меркель снова созвонились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее, 15 ноября Лукашенко и Меркель уже проводили телефонные переговоры. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, обсуждался ряд проблем, а в первую очередь — ситуация с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

При этом детально рассматривались способы и перспективы решения кризиса с целью недопущения обострения ситуации на границе.

Напомним, что миграционный миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники.

16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

Лукашенко выдвинул условия для прекращения кризиса с мигрантами

В результате Белоруссия решила перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области. Там беженцам предоставили горячую еду и место для ночлега.

В мире,Ангела Меркель,Александр Лукашенко,
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