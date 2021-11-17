Посольство Белоруссии перепутало новости и объявило о поджоге

Пресс-служба посольства Белоруссии в Брюсселе опубликовала 17 ноября на сайте новость о приостановке приема посетителей в связи с поджогом, которого не было — публикацию перепутали с августовской.
Изначально сообщение гласило:
«Уважаемые граждане, с учетом совершенного в августе 2021 года неизвестными поджога здания Посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам. Информация о возобновлении приема посетителей будет размещена дополнительно».
Во многих СМИ посчитали, что таким образом посольство сообщает об еще одном поджоге, но на самом деле произошла путаница с версией публикации.
Согласно обновленной версии новости на сайте ведомства прием посетителей по консульским вопросам действительно приостановлен. Однако вызвано это не поджогом, а техническими причинами.