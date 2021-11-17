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Украинская диаспора Польши возмутилась названием нового бургера в Burger King

Газета.Ru
57 минут назад

Украинская диаспора Польши возмущена названием нового бургера «Гаудомор» (Goudomor), который продвигает в Польше сеть ресторанов быстрого питания Burger King. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Отвратительное название»: новый бургер Burger King возмутил украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что недавно сеть быстрого питания в Польше запустила рекламную компанию по продвижению своего нового бургера в стране. Он называется «Goudomor» (Гаудомор) – от названия сорта сыра «Гауда». Судя по рекламе, в бургере «Гаудомор» присутствуют «большая булка, двойная говядина, три куска сыра «Гауда», горчица, жареный лук».

Burger King

При этом, украинцам показалось, что название нового блюда «Гаудомор» вызывает ассоциации с «Голодомором».

По словам руководителя Союза украинцев Польши Мирослава Скурка название бургера является «отвратительным».

«На мой взгляд, предложенное название более чем неудачное. Оно отвратительное. Оно однозначно связано с Голодомором, который почти 50 стран мира признали геноцидом», — рассказал Скурка.

Он подчеркнул, что для тех, кто не знаком с историей, это название ни о чем не скажет. Для остальных – наименование блюда напомнит об «одном из величайших преступлений в истории».

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Ранее московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.

В мире,ФАС,
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