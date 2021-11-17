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Мигранты встали на колени на границе с Польшей

Вероника Полынина
38 минут назад

Мигранты встали на колени перед польскими силовиками и стали просить о помощи. Видеозапись происходящего на белорусско-польской границе опубликовал телеграм-канал RT.

«Помоги нам, Польша!» - скандировали беженцы, встав на колени перед колючей проволокой, за которой выстроились в ряд сотрудники военной полиции с щитами.

Накануне между мигрантами и польскими силовиками произошли столкновения, в результате которых пострадали семь представителей властей Польши. Беженцы кидались камнями и палками, польские силовики ответили светошумовыми гранатами и подогнали водомет.

Жесткая атака на спящих мигрантов на границе с Белоруссией попала на видео

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.

16 ноября в Польше приняли закон о строительстве стены на границе с Белоруссией. Оно начнется 15 декабря. Длина инженерного заграждения составит 180 километров, а высота — 5 метров. Конструкцию оснастят камерами дневного и ночного видения, а также датчиками движения.

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