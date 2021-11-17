Мигранты встали на колени на границе с Польшей

Мигранты встали на колени перед польскими силовиками и стали просить о помощи. Видеозапись происходящего на белорусско-польской границе опубликовал телеграм-канал RT.
«Помоги нам, Польша!» - скандировали беженцы, встав на колени перед колючей проволокой, за которой выстроились в ряд сотрудники военной полиции с щитами.
Накануне между мигрантами и польскими силовиками произошли столкновения, в результате которых пострадали семь представителей властей Польши. Беженцы кидались камнями и палками, польские силовики ответили светошумовыми гранатами и подогнали водомет.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.
16 ноября в Польше приняли закон о строительстве стены на границе с Белоруссией. Оно начнется 15 декабря. Длина инженерного заграждения составит 180 километров, а высота — 5 метров. Конструкцию оснастят камерами дневного и ночного видения, а также датчиками движения.