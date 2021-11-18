Пашинян оценил предложения России по демаркации границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал приемлемыми предложения России по демаркации границы с Азербайджаном. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает News.am.

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Пашинян на заседании правительства напомнил, что накануне выступал в парламенте, где сообщил, что с мая Москва сделала три предложения по демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Все они являются приемлемыми для Еревана.

«После моего вчерашнего заявления министерство обороны РФ выступило с предложениями относительно подготовительного этапа демаркации и делимитации. Я хочу подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы», — оценил ситуацию Пашинян.

Премьер попросил министра обороны Сурена Папикяна уточнить детали с российским коллегой.

«И попытаемся реализовать предложения в рамках и на основе предложений, сделанных РФ», — заключил премьер-министр.

Осенью 2020 года случилась война между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), которую поддерживает Армения. Баку вернул контроль над некоторыми территориями, потерянными в начале 1990-х. В результате де-факто появилась новая армяно-азербайджанская граница. Однако Ереван утверждает, что азербайджанские войска нарушают ее и продвигаются дальше вглубь армянской территории.