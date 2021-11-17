Беженцы на границе Польши получат 700 тысяч евро от ЕС

Евросоюз выделит 700 тысяч евро на оказание экстренной помощи беженцам, находящимся на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Еврокомиссар Янез Ленарчич заявил, что ЕС поддерживает оказание гуманитарной помощи мигрантам и призывает обеспечить «постоянный доступ гуманитарных организаций с обеих сторон».

Средства на помощь мигрантам поступят через Международный Комитет Красного Креста и пойдут на закупку еды, одеял, лекарств и средств гигиены.

С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу. В ЕС это считают местью Минска за европейские санкции. Утром 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе усугубилась.

Беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.