Новость о нахождении пресной воды под Азовским морем вызвала бурную реакцию среди пользователей украинского сегмента интернета, которые указали на провальную политику Киева в отношении Крыма.

В социальных сетях юзеры отметили, что Украине в очередной раз не удалось добиться чего-либо. Проблемы с водоснабжением Крымского полуострова в скором времени останутся в прошлом. Москва сумела обойти все уловки Киева и предоставить региону необходимое количество водных ресурсов. Пользователи считают, что политика украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским оказалась провальной.

«Щелчок по носу Зеленского. Скоро нечем будет радоваться, дамба не работает, продукты в Крыму есть, вода будет, какие еще сказки придумают?» — написал один из комментаторов.

Простые украинцы заметили, что водная блокада в отношении крымчан не сработала. Киев не сумел ничего добиться даже при помощи дамбы. Теперь на полуострове будут жить мирно и спокойно.

«Будут воду качать прямо у нас из-под носа. Просто гениальная уловка России. Интересно, реально ли там есть огромные запасы для Крыма?» — написали в интернете.

Несколько пластов пресной воды были обнаружены под дном Азовского моря, окончательные результаты проб из них будут готовы в следующем году, сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.

"Хорошие есть новости, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть - вода питьевая. Теперь мы ведем доразведку, какой объем, на каком расстоянии от берега. Сейчас, к сожалению, начались штормы, там специальная буровая платформа, которую мы специально перегнали для этих работ, думаю, что эта работа будет завершена в следующем году", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, на данный момент воду отценивают, как подходящая для использования в качестве пресной.

В июле Марат Хуснуллин сообщал, что из находящихся под Азовским морем источников добыли первую партию пресной воды. Результаты качества первой пробы воды должны были получить к середине августа. Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что результаты будут готовы до 1 сентября, однако данные пока не публиковались. Как ожидается, обнаруженные запасы станут еще одним источником водоснабжения региона, где сложился дефицит пресной воды из-за засухи.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни.

Россия справится с обеспечением Крыма водой и без поставок из Украины. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей", - цитируют чиновника РИА Новости.

Вице-премьер также согласился со словами главы Крыма Сергея Аксенова, который заявил, что действия Киева можно рассматривать как геноцид.

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети", - отметил Хуснуллин.

Российский гидролог и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян назвал затею с добычей пресной воды для жителей Крыма под дном Азовского моря бессмысленной. Метод решит проблему лишь на короткое время, заявил эксперт «Газете.Ru».

Ученый подчеркнул, что эксперимент с получением из морского месторождения пресной воды может завершиться в любой момент по естественным причинам. Ресурсы должны будут восполняться, поэтому источник все равно станет соленым.

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«Сейчас вода довольно чистая и пригодная для питья, но вопрос, как долго она будет такой. Месторождение под дном будет заполняться морскими водами. В какой-то момент вода в источнике перестанет быть пресной, и ее добыча окажется бессмысленной», — пояснил Данилов-Данильян.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что острой проблемы с подачей воды на полуострове нет, графики не вводятся, запасов достаточно для снабжения населения. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-служба Совета министров Республики Крым

«Работа продолжается. Нельзя сказать, что кризис преодолен, но у нас нет графиков подачи воды во всех муниципальных образованиях», — оценил ситуацию в регионе Гоцанюк.

По его словам, текущих запасов в наливных водохранилищах хватит, чтобы подавать воду без графиков в течение года. При этом для водоснабжения Симферополя и прилегающих районов дополнительно ведется работа по бурению скважин по добыче артезианской воды.

В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал имя главного организатора водной блокады Крыма. Он отметил, что им в 2014 году был теперь уже бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

Фикс отметил, что Сенченко является «непосредственным исполнителем и главным действующим лицом».

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в Следственный комитет, — уточнил депутат.

Именно Сенченко в 2014 году, по словам Фикса, заставил предпринимателей Украины выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала. Он же реализовал замысел.

Крымский депутат добавил, что рабочая группа по оценке ущерба, нанесённого полуострову блокадами, подготовила материалы о причастности к перекрытию канала других украинских политиков, в числе которых значится пятый президент Украины Пётр Порошенко.

В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления. Об этом каналу Politnavigator TV заявил депутат Верховной рады Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины.

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Общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» критично требует финансирования. У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению, — сказал депутат.