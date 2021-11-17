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Солдаты на белорусско-польской границе массово зарегистрировались в Tinder

Елена Прошина
13 минут назад

Женщины из белорусского города Гродно, который граничит с Польшей, заметили массовое появление в Tinder анкет пограничников. Как сообщает Daily Mail, в приложении для знакомств регистрируются солдаты всех сторон конфликта — Белоруссии, Польши и Литвы.

Солдаты на белорусско-польской границе массово зарегистрировались в Tinder
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот так сейчас выглядит Tinder, если вы девушка из Гродно. Это не смешно», — написала девушка по имени Анна, приложив фото, которое получила от подруги Гродненского района.

Один из профилей в Tinder принадлежит 20-летнему польскому солдату по имени Михал. В другом был показан белорусский солдат, который отметил, что ему нравится «музыка, легкая атлетика, плавание, походы и тренировки».

Еще одна страница принадлежит 24-летнему Артуру — пограничник загрузил в профиль кадр, где он в военной форме держит автомат в руках. Солдат отметил, что любит активный образ жизни, увлекается фотографией и катается на велосипеде.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники.

16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

В результате Белоруссия решила перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области. Там беженцам предоставили горячую еду и место для ночлега.

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