Солдаты на белорусско-польской границе массово зарегистрировались в Tinder

Женщины из белорусского города Гродно, который граничит с Польшей, заметили массовое появление в Tinder анкет пограничников. Как сообщает Daily Mail, в приложении для знакомств регистрируются солдаты всех сторон конфликта — Белоруссии, Польши и Литвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вот так сейчас выглядит Tinder, если вы девушка из Гродно. Это не смешно», — написала девушка по имени Анна, приложив фото, которое получила от подруги Гродненского района.

Один из профилей в Tinder принадлежит 20-летнему польскому солдату по имени Михал. В другом был показан белорусский солдат, который отметил, что ему нравится «музыка, легкая атлетика, плавание, походы и тренировки».

Еще одна страница принадлежит 24-летнему Артуру — пограничник загрузил в профиль кадр, где он в военной форме держит автомат в руках. Солдат отметил, что любит активный образ жизни, увлекается фотографией и катается на велосипеде.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября когда к ней подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники.

16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.