Эстония обвинила РФ в миграционном кризисе

Президент Эстонии Алар Карис обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. В интервью Delfi глава государства заявил о причастности Москвы к происходящему и отметил, что лидеры западных стран уже начали проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этой проблеме.

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«Все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки», — подчеркнул Карис.

По мнению президента Эстонии, переговоры с Кремлем возможны, несмотря на непростые взаимоотношения Запада с Москвой. При этом международная коммуникация должна выходить за рамки политических тем и Карис предложил «диверсифицировать подход к общению с Россией».

Отдельно глава Эстонии выразил неуверенность в продуктивности диалогов с властями России в ближайшее время.

«Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония — часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество», — заявил Карис.

При этом Таллин готов поддержать власти Польши и Литвы, если они обратятся с просьбой о помощи в разрешении миграционного кризиса к НАТО.

Напомним, что миграционный миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, а 16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт. Беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в пограничников камнями и обувью, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, в которые был заправлен неизвестный химикат, разъедающий глаза.