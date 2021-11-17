В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Эстония обвинила РФ в миграционном кризисе

Елена Прошина
10 минут назад

Президент Эстонии Алар Карис обвинил Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. В интервью Delfi глава государства заявил о причастности Москвы к происходящему и отметил, что лидеры западных стран уже начали проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этой проблеме.

Эстония обвинила РФ в миграционном кризисе
Фото: ReutersReuters

«Все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки», — подчеркнул Карис.

По мнению президента Эстонии, переговоры с Кремлем возможны, несмотря на непростые взаимоотношения Запада с Москвой. При этом международная коммуникация должна выходить за рамки политических тем и Карис предложил «диверсифицировать подход к общению с Россией».

Отдельно глава Эстонии выразил неуверенность в продуктивности диалогов с властями России в ближайшее время.

«Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония — часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество», — заявил Карис.

При этом Таллин готов поддержать власти Польши и Литвы, если они обратятся с просьбой о помощи в разрешении миграционного кризиса к НАТО.

Напомним, что миграционный миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, а 16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт. Беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в пограничников камнями и обувью, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, в которые был заправлен неизвестный химикат, разъедающий глаза.

В результате Белоруссия решила перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области. Там беженцам предоставили горячую еду и место для ночлега.

В мире,Алар Карис,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители