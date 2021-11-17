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Байден ошарашил журналистов ответом на вопрос об Олимпиаде-2022

Елена Прошина
38 минут назад

Президент США Джо Байден поставил в тупик журналистов ответом на вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Согласно опубликованной в Telegram-канале «Пул N3» видеозаписи, у главы Соединенных Штатов спросили, отправит ли страна делегацию на ОИ-2022, на что он ответил: «Я делегация».

Байден ошарашил журналистов ответом на вопрос об Олимпиаде-2022
Фото: ReutersReuters

После своего заявления глава государства развернулся и пошел дальше, не объясняя свое изречение.

Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена объявила дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Это означает, что на Олимпиаду не придут ни сами глава государства, ни какие либо официальные лица из Вашингтона.

Таким образом власти США собираются ответить на нарушения прав человека китайским правительством без ущерба для американских спортсменов. Предположительно, решение утвердят до конца ноября.

Тем временем рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена достиг нового антирекорда среди американцев. По последним опросам, уже 53% жителей Соединенных Штатов не согласны с решениями главы государства.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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