Байден ошарашил журналистов ответом на вопрос об Олимпиаде-2022

Президент США Джо Байден поставил в тупик журналистов ответом на вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Согласно опубликованной в Telegram-канале «Пул N3» видеозаписи, у главы Соединенных Штатов спросили, отправит ли страна делегацию на ОИ-2022, на что он ответил: «Я делегация».

Фото: Reuters Reuters

После своего заявления глава государства развернулся и пошел дальше, не объясняя свое изречение.

Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена объявила дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Это означает, что на Олимпиаду не придут ни сами глава государства, ни какие либо официальные лица из Вашингтона.

Таким образом власти США собираются ответить на нарушения прав человека китайским правительством без ущерба для американских спортсменов. Предположительно, решение утвердят до конца ноября.