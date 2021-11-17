"Такой позор!" В Литве возмутились расходами на содержание Тихановской

"Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа"", – возмутился Жемайтайтис.