"Такой позор!" В Литве возмутились расходами на содержание Тихановской

Содержание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литве обходится стране в 400 тыс. евро в год, написал на своей странице в Facebook член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис.
"Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа"", – возмутился Жемайтайтис.
Он прикрепил к своему посту скриншот с передачи одного из ведущих литовских СМИ, которому Тихановская дала комментарий. Политика, по его словам, повеселило, что в материале Тихановская названа "лидером оппозиции", так как она не может быть президентом. При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет ее якобы "главой" Белоруссии.
Ранее в Интерполе заявили о невозможности розыска Тихановской по каналам организации.