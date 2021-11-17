"Такой позор!" В Литве возмутились расходами на содержание Тихановской

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В Литве подсчитали расходы на содержание Тихановской

Газета.Ru
58 минут назад

Содержание бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литве обходится стране в 400 тыс. евро в год, написал на своей странице в Facebook член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не видел такого позора, чтобы Литва была так унижена. Год живет в Литве, ест за наши деньги, (имеет) защиту за наши деньги, мы за все платим, а эта дама даже не в состоянии сказать: "Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа"", – возмутился Жемайтайтис.

Он прикрепил к своему посту скриншот с передачи одного из ведущих литовских СМИ, которому Тихановская дала комментарий. Политика, по его словам, повеселило, что в материале Тихановская названа "лидером оппозиции", так как она не может быть президентом. При этом глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет ее якобы "главой" Белоруссии.

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Ранее в Интерполе заявили о невозможности розыска Тихановской по каналам организации.

В мире,Светлана Тихановская,Габриэлюс Ландсбергис,Ремигиюс Жемайтайтис,Интерпол,МИД,
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