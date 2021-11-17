Польша назвала дату строительства стены на границе с Белоруссией

Польша начнет строительство стены границе в Белоруссией 15 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом в эфире Польского телевидения заявил сентаор Кшиштоф Мруз.

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«Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря», — сказал политик.

Напомним, что ранее глава МВД и администрации польских властей Мариуш Каминьский заявил, что постройка ограждения будет вестись в три смены 24 часа в сутки. Он отметил, что общая длина инженерного заграждения составит 180 километров, а высота — 5 метров. Конструкцию оснастят камерами дневного и ночного видения, а также датчиками движения. Сам закон о строительстве капитального заграждения в Польше приняли накануне. Сейчас на границе с Белоруссией имеется временное ограждение из колючей проволоки.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда там собрались тысячи беженцев. Польские пограничники не пропустили их на территорию страны, после чего люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.

15 ноября мигранты стянулись к КПП «Брузги». Силовики растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной, не пропуская людей. 16 ноября ситуация перешла в открытый конфликт. Беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в пограничников камнями и обувью, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, в которые был заправлен неизвестный химикат, разъедающий глаза.