Мигранты попыталась прорваться через польско-белорусскую границу

Группы беженцев ночью продолжали попытки прорыва польской границы со стороны Белоруссии. Об этом в эфире Польского радио рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает ТАСС.

Фото: предоставлено Светланой Варяницей предоставлено Светланой Варяницей

«Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице, но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми», — уточнил Блащак.

По его словам, сейчас на Кузнице сосредоточено внимание со стороны общественности.

При этом ряд беженцев, как подчеркнул министр национальной обороны Польши, хотел прорваться через границу Польши на других участках ночью 17 ноября в составе небольших группировок.

Ситуация на белорусско-польской границе накалилась после того, как 8 ноября к границе подошли около 3 тыс. нелегалов, стремящихся попасть в Европу. Польские пограничники не пропускают их, беженцы пытаются прорвать заграждения.

Также Красный крест назвал число погибших на границе Белоруссии и Польши.