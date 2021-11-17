«Многоходовка Путина»: на Украине заявили о возможности признать Крым за РФ

Россия может добиться признания воссоединения с Крымом со стороны ЕС, а также быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с «Главредом».

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«Для Путина миграционный кризис — это многоходовка. У него свои цели и задачи. Самая интересная цель Путина — довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», — заявил Жданов.

Полковник запаса отметил, что Россия одержит победу в этой ситуации, если ЕС согласится на автобусах доставить беженцев вглубь территории союза. По словам Жданова, в таком случае РФ окажется «на белом коне» и получит возможность требовать признания Крыма российским, отмены санкций и запуск газопровода.