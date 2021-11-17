В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

«Многоходовка Путина»: на Украине заявили о возможности признать Крым за РФ

Елена Прошина
1 час назад

Россия может добиться признания воссоединения с Крымом со стороны ЕС, а также быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в беседе с «Главредом».

«Многоходовка Путина»: на Украине заявили о возможности признать Крым за РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для Путина миграционный кризис — это многоходовка. У него свои цели и задачи. Самая интересная цель Путина — довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку, ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И, если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», — заявил Жданов.

Полковник запаса отметил, что Россия одержит победу в этой ситуации, если ЕС согласится на автобусах доставить беженцев вглубь территории союза. По словам Жданова, в таком случае РФ окажется «на белом коне» и получит возможность требовать признания Крыма российским, отмены санкций и запуск газопровода.

При этом главу Белоруссии Александра Лукашенко Жданов назвал лишь «исполнителем», а при вооруженном конфликте Россия якобы исполнит сценарий «скрытого аншлюза» — введет войска в Белоруссию «для помощи братскому народу», а после откажется их выводить.

В мире,Олег Жданов,Александр Лукашенко,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители