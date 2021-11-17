В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек

Lenta.ruиещё 1
41 минуту назад

Власти США планируют закупить новый препарат против COVID-19, разработанный американской компанией Pfizer. Об этом сообщает газета The New York Times.

США закупят таблетки от COVID-19 для 10 млн человек
Фото: ReutersReuters

По данным американского издания, администрация президента США Джо Байдена потратит на таблетки Paxlovid более пяти миллиардов долларов. Отмечается, что планируется закупить этот препарат для лечения десяти миллионов пациентов с коронавирусом.

В Pfizer рассказали, что Paxlovid можно использовать для профилактики коронавируса и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Он на 89 процентов снижает риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19, отметили в фармкомпании.

Ранее Росздравнадзор дал разрешение фармкомпании Pfizer проводить в России клинические испытания эффективности препарата от COVID-19. В клинических испытаниях примут участие 90 россиян старше 18 лет, которые дома контактировали с людьми с симптомами COVID-19. Среди них будут жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Барнаула, Смоленска и других городов.

В мире,Джозеф Байден,Pfizer,Росздравнадзор,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители