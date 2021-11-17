США закупят таблетки от COVID-19 для 10 млн человек

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По данным американского издания, администрация президента США Джо Байдена потратит на таблетки Paxlovid более пяти миллиардов долларов. Отмечается, что планируется закупить этот препарат для лечения десяти миллионов пациентов с коронавирусом.

В Pfizer рассказали, что Paxlovid можно использовать для профилактики коронавируса и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Он на 89 процентов снижает риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19, отметили в фармкомпании.