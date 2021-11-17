Регионы России внесли в карту «турецкого мира»

В Турции появилась «карта турецкого мира», на которой, в частности, отмечен ряд российских регионов. Такие «территориальные притязания» у турецкой стороны проявляются уже не впервые. Стоит ли опасаться таких действий политиков в Турции и как к этому относятся в обозначенных на этой карте российских регионах — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

Лидер турецкой парламентской Партии националистического движения Девлет Бахчели опубликовал свое фото возле «Карты турецкого мира»: на ней, в частности, обозначен ряд российских регионов от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.

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Речь идет о почти 20 субъектах федерации. На опубликованной фотографии на карте отмечены обширные территории Сибири.

Эта карта появилась на следующий день после принятия на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет) в Стамбуле декларации «Видение тюркского мира до 2040 года». В нем говорится об общей идентичности как об «источнике культурного богатства».

В ходе этого саммита ССТГ был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заверил, что «Организация тюркских государств не должна никого беспокоить». «Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Эта организация является платформой развития межгосударственных связей», — говорил он.

При этом и территориальные амбиции Турции проявляются далеко не впервые. Например, в феврале на турецком телеканале TRT1 вышел сюжет, в котором ведущий рассказывал, «какие территории войдут в состав Турции к 2050 году». В их числе были названы Греция, Армения, Кипр, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Египет, Ливия, а также Аравийский полуостров и большая часть Средней Азии. Там также были указаны и некоторые российские территории, которые якобы должны отойти Турции, в частности Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея, Северная Осетия, Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края.

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов назвал такие территориальные амбиции Турции пустыми.

«С одной стороны, да, мы тюрки, но чтобы рисовать такую карту… Это бесполезное дело. Россия должна реагировать на подобные действия. С чего бы другому государству покушаться на нашу территориальную целостность?» — сказал он «Газете.Ru».

При этом член нижней палаты парламента от Татарстана Айрат Фаррахов отметил, что не склонен оценивать такой жест Девлета Бахчели как позицию Турции.

«Думаю, это позиция недальновидного политика, который пытается реализовать себя. Я считаю, что у Турции нет притязаний на российские территории», — отметил он в комментарии «Газете.Ru».

Как обратил внимание депутат, в Татарстане Турция — это достаточно большой инвестор, который создает рабочие места. Он назвал сотрудничество с Турцией взаимовыгодным и эффективным.

По его словам, Россия не должна реагировать на подобные «недальновидные» действия.

«Это их обычные амбиции, ничего нового. Это можно увидеть в любом турецком учебнике. Детей со школы учат, что это мир, в котором живут исключительно турки. Это, конечно, можно рассматривать как претензии на российские земли», — сказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

По его словам, речь идет о таком явлении как пантюркизм, то есть идеи создания великой империи.

«Такая волна пантюркизма привела их на сторону германского блока. Они в ее составе приняли участие в Первой мировой войне, в результате которой империя развалилась. Обычно так кончаются все их амбиции», — обратил внимание эксперт.

Как отметил Надеин-Раевский, сейчас такой политики придерживаются многие организации в Турции, их поддерживает турецкое правительство.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в комментарии «Газете.Ru» также призвал не забывать, что в Турции сейчас идет подготовка к выборам, которые состоятся в 2023 году.

«Это исключительно предвыборная история. На самом деле никто не собирается представлять угрозу для безопасности РФ.

Эта партия существует уже давно, никто всерьез к ней не относится. Я думаю, и нам всерьез к этому относиться не стоит», — сказал он.

Такие карты начали появляться на фоне оформления тюркского мира в виде международной организации в Турции, это общая эйфория, которая вряд ли имеет под собой какую-то серьезную подоплеку, считает сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

«Каких-то сигналов политического плана я не вижу. Вряд ли у турок есть какие-то соответствующие намерения. Это, скорее, их пожелания, которые не подкреплены конкретикой, фактическими ресурсами. Но это, конечно, не может не вызывать определенные недоумения», — отметил эксперт в комментарии «Газете.Ru».

Вместе с тем он уточнил, что эти карты не отображают интеграционную структуру типа Евросоюза или Лиги арабских государств.

По его словам, в данном случае речь идет, скорее, о попытке отметить потенциал тюркского мира, показать на карте, где проживает тюркоязычное население.