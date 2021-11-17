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Меркель обвинили в создании «теневого бюро» в Германии

Елена Прошина
21 минуту назад

Исполняющую обязанности канцлера Германии Ангелу Меркель обвинили в планах создать «теневое ведомство» после ухода с поста. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Spiegel.

Меркель обвинили в создании «теневого бюро» в Германии
Фото: ReutersReuters

По информации издания, после снятия Меркель с должности в ее бюро останутся работать девять человек. Зарплата руководителя офиса и его заместителя составит 10,4 тысячи евро. Финансирование бюро будет обеспечиваться за счет неиспользуемых позиций в министерстве обороны. Также в органе будут задействованы несколько секретарей, референтов и водителей.

Работа офисов бывших президентов и канцлеров в ФРГ часто подвергается критике. В 2019 году штат таких ведомств ограничился пятью позициями, финансирование поступало из федерального бюджета.

Представитель партии «Левые» Гезине Лецш заявила, что богатое оснащение офиса Меркель вызывает подозрения. Существует вероятность, что исполняющая обязанности канцлера планирует создать «теневую канцелярию». По словам Лецш, эта ситуация заставляет задуматься, нет ли у министра финансов Германии Олафа Шольца огромных долгов перед Меркель.

Ранее генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что избрание нового канцлера страны должны состояться до 12 декабря. По его словам, «Зеленые», СДПГ и свободные демократы рассчитывают, что эти сроки не сдвинутся.

В мире,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Министерство обороны,Lenta.ru,Spiegel,
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