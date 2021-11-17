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На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2"

Российская Газетаиещё 5
1 час назад

США хотят остановить запуск газопровода "Северный поток-2", используя в качестве повода миграционный кризис на польско-белорусской границе и различные заявления о якобы готовящемся вторжении российских войск на Украину. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2"
Фото: ТАССТАСС

Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В МИД РФ эти сообщения опровергли, а в Кремле пояснили, что перемещение российских сил идет в пределах территории своей страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

"Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить ("Северный поток-2"). Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы", - сказал Рабинович.

Он также отметил, что заявления о вторжении, которое якобы планирует Россия на территорию Украины, выгодны и самому Киеву, потому что это отличный способ отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

В мире,Вадим Рабинович,МИД,
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