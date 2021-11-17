На Украине рассказали о плане США остановить "Северный поток-2"

"Здесь вопрос "Северного потока", который надо остановить. Для того чтобы его остановить, сейчас раскручивается история с мигрантами, раскручивается история с войной (России и Украины). Уже сегодня было заявление Соединенных Штатов, что нужно ввести санкции и остановить ("Северный поток-2"). Потому что им нужно монопольно поставлять сюда энергоресурсы", - сказал Рабинович.