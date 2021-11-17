ВОЗ определила эпицентр пандемии коронавируса

Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) назвала Европу эпицентром пандемии COVID-19. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное бюро ВОЗ.

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По информации издания, на европейский регион в последнее время приходится половина случаев заражения и смерти от коронавируса во всем мире. Это самые высокие показатели с апреля 2020 года. В прошлый раз вирус достиг своего пика в Италии.

Некоторые европейские страны рассматривают возможность повторного введения ограничений для предотвращения распространения COVID-19 в преддверии Рождества. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении в стране трехнедельного частичного локдауна. Федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти могут ввести строгую изоляцию для невакцинированных граждан. С 1 декабря власти Италии станут рекомендовать третью дозу вакцины людям старше 40 лет.