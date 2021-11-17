В ФРГ разгорелся скандал из-за теневого бюро Меркель

Девять человек будут работать в бюро Ангелы Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ. Финансироваться структура будет за счёт неиспользуемых позиций в Министерстве обороны, что уже вызвало возмущение у немецких политиков, сообщает Spiegel со ссылкой на документ Министерства финансов.

Издание отмечает, что в штатном расписании предусмотрены должности руководителя офиса и его заместителя. Им предусмотрен оклад в размере €10,4 тысячи. Кроме них на Меркель будут трудиться по два референта, секретаря и водителя.

Госпожа Меркель всегда позиционировала себя как непритязательного канцлера. Очевидно, с этим покончено. Изобильное оснащение её будущего бюро производит впечатление, словно она хочет создать теневое ведомство канцлера. Очевидно, действующий министр финансов [Олаф] Шольц по уши в долгах перед ней. Иначе это сверхобеспечение персоналом не объяснить, — подчеркнула представитель партии «Левые» Гезине Лёцш.

Издание Spiegel напомнило, что прежде обеспечение работы бюро бывших канцлеров и президентов ФРГ уже подвергалось критике. Так, в 2019 году комитет бундестага по бюджету проголосовал за ограничение штата таких бюро пятью позициями, оплачиваемыми за счёт госбюджета.