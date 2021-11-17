Польская прокуратура возбудила дело против Белоруссии

Районная прокуратура Сокулки в Польше начала расследование по факту нападения беженцев на полицейских и пограничников. Об этом заявил главный комендант полиции Ярослав Шимчик. По его словам, в этом участвовали белорусские спецслужбы.

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Он сообщил, что в ходе столкновений с мигрантами на границе Польши и Белоруссии пострадали 12 человек. Среди них — девять полицейских, в том числе одна женщина, которой попали камнем в голову. Шимчик отметил, что вещи, которыми кидались мигранты, сохранили в качестве вещественных доказательств. На месте продолжается осмотр, заявил он в эфире телеканала Polsat News.

Шимчик также сообщил, что силовики использовали водометы против беженцев, так как газовые баллоны были неэффективны из-за большого расстояния. При этом они действовали по ситуации. Он отметил, что нападение на полицейских было хорошо спланированной акцией Белоруссии. По его словам, среди наиболее агрессивных людей были сотрудники белорусских спецслужб.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что использование польскими силовиками спецсредств против беженцев, находящихся на белорусской стороне границы, нарушает международные нормы, это можно расценить как попытку прямой агрессии против Минска, передает РИА «Новости».