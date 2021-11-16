Глава ВОЗ назвал причину долгой пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что затягиванию пандемии в мире способствуют неравный доступ к вакцинам и непоследовательность мер в сфере здравоохранения. Его слова приводит ТАСС .

«Глобальное неравенство в доступе к вакцинам в сочетании с нечетким и непоследовательным применением мер общественного здравоохранения продлевают пандемию, давая вирусу больше пространства для перемещения и мутации», — сказал Гебрейесус, на организованном Южной Кореей форуме по безопасности.

Также, говоря о продолжающейся борьбе с COVID-19, глава ВОЗ отметил, что речь идет о «болезни, которую мы не понимаем», точное число людей переболевших ей «неизвестно».

По данным ВОЗ на 16 ноября, в мире с начала пандемии зарегистрировали более 250 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых свыше пяти миллионов с летальным исходом. Лидерами по числу инфицированных с 2020 года являются США, Индия и Бразилия.