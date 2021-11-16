Боррель обратился к Белоруссии на фоне ситуации с мигрантами

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем призвал Минск восстановить безопасность на границе страны с государствами Евросоюза. Об этом он сообщил в твиттере.

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«Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Беларуси с ЕС и решению гуманитарных проблем находящихся там людей», - написал Боррель.

Ранее о содержании беседы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Макей рассказал Боррелю об ужесточении Белоруссией миграционного режима и усилиях белорусской стороны по обеспечению беженцев гуманитарной помощью.

В пресс-службе подчеркнули, что министр «подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса».

Кроме того, Макей осудил политику санкций, которую продвигают в Евросоюзе в отношении Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.