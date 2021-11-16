Боррель обратился к Белоруссии на фоне ситуации с мигрантами

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем призвал Минск восстановить безопасность на границе страны с государствами Евросоюза. Об этом он сообщил в твиттере.
«Я призвал к незамедлительным действиям по восстановлению безопасности в приграничных районах Беларуси с ЕС и решению гуманитарных проблем находящихся там людей», - написал Боррель.
Ранее о содержании беседы с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщила пресс-служба белорусского МИД.
Макей рассказал Боррелю об ужесточении Белоруссией миграционного режима и усилиях белорусской стороны по обеспечению беженцев гуманитарной помощью.
В пресс-службе подчеркнули, что министр «подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса».
Кроме того, Макей осудил политику санкций, которую продвигают в Евросоюзе в отношении Белоруссии.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.
15 ноября около 2 тысяч человек покинули стихийный лагерь и приблизились к КПП «Брузги». Пограничники растянули на пропускном пункте колючую проволоку и встали стеной. 16 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил организовать убежище для мигрантов в логистическом центре на границе.